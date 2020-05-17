«مكافحة الأمراض»: شفاء 7 حالات مصابة بفيروس كورونا ولا إصابات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 06:30 مساء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن شفاء 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا بشكل تام، فيما لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس في ليبيا.

ولفت المركز في بيان اليوم، إلى أن استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 43 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من الفيروس.

وأوضح المركز أن 7 حالات تماثلت للشفاء ليرتفع عددد المتعافين إلى 35 حالة، وينخفض عدد الحالات النشطة إلى 27 حالة فقط، فيما استقر عدد إجمالى الحالات المسجلة في ليبيا منذ ظهور المرض عند 65 حالة منهم 3 وفيات.

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)
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