بالصور.. جنازة عسكرية لضابط شرطة حاول إنقاذ عائلات المبيت الجامعي الفرناج من القصف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 06:55 مساء
جنازة عسكرية لضابط شرطة حاول إنقاذ عائلات المبيت الجامعي الفرناج, 17 مايو 2020. (مديرية أمن طرابلس)

نشرت مديرية أمن طرابلس، مشاهد من الجنازة العسكرية لتشييع أحد أبنائها ر. ع. أ. محمد عياد ضياف، التابع لمركز شرطة عين زارة، والذي لقى حتفه أثناء محاولة إنقاذه العائلات الموجودة بالمبيت الجامعي عندما بدأت القذائف العشوائية تتساقط على منطقة للفرناج يوم أمس.

وأظهرت المشاهد، التي نشرتها المديرية اليوم، تقدم المشيعين مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة العميد صلاح الحمروني، والعميد أحمد غيث رئيس قسم شؤون المراكز والعميد مفتاح ميلود رئيس مكتب شؤون المرور، والعميد نوري الدعيكي رئيس قسم النجدة واللاسلكي.

«الطب الميداني»: 7 وفيات و17 جريحا نتيجة القذائف العشوائية على مبيت النازحين في الفرناج

كما تقدم الجنازة العشرات من ضباط الأمن بالمديرية، والعديد من أهالي القتيل وأصدقائه وزملائه لتوديعه في مثواه الأخير.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، أعلن مركز الطب الميداني والدعم، أن الفريق الطبي التابع للمركز بالمستشفى الجامعي طرابلس استقبل 24 حالة مدنية بينهم 7 قتلى و17 جريحا نتيجة سقوط قذائف عشوائية علي مقر المبيت الخاص بالنازحين في الفرناج أمس.

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