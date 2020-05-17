شركة الكهرباء: دخول الوحدة الثالثة على الشبكة بقدرة 130 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 04:13 مساء
الوحدة الثالثة بالشبكة العامة للكهرباء. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاحها في صيانة الوحدة الثالثة ودخولها ليلة أمس على الشبكة بقدرة 130 ميغاوات.

وبحسب بيان للشركة اليوم، قام مهندسو وفنيو محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية بإجراء أعمال الصيانة للوحدة الثالثة على مدى ثلاثة أيام متتالية، وكللت هذه الجهود بالنجاح ودخول الوحدة ليلة أمس على الشبكة.

وأكدت الشركة أن المحطة تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية باستثناء الوحدة السادسة التي حددت بها أضرارًا نتيجة الإطفاء الذي وقع في شهر أبريل من العام الجاري، مشددة على أن العاملين بأقسام التشغيل والصيانة التابعين للمحطة يعملون بشكل متواصل للحفاظ على استمرار تشغيل وصيانة هذه الوحدات.

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