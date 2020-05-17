الحكومة الموقتة تعلن حلولا عاجلة لاحتياجات سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 11:02 صباحا
الثني خلال اجتماع لمناقشة احتياجات بلدية سبها. (الصفحة الرسمية للبلدية)

قالت بلدية سبها إن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بحث احتياجات بلدية سبها وأوضاعها المعيشية خلال اجتماع عقده في مكتبه في مدينة بنغازي. 

وتوصل الاجتماع إلى وضع حلول عاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة لمعالجة كافة الملفات التي طرحت خلال الاجتماع،، حسب المكتب الإعلامي للبلدية الذي لم يوضح تفاصيلا عن هذه الحلول، مشيرا إلى مناقشة «آليات توفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية ويلزم توفيرها بشكل عاجل بما فيها غاز الطهي والوقود والسلع التموينية».

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حضر اللقاء نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام الشاوش. كما بحث المجتمعون آليات رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، وكافة القطاعات الخدمية في البلدية.

وتعاني سبها من مشكلات على صعيد قطاع الصحة، إذ قال مدير مركز علاج و تشخيص السكر في سبها، أحمد بن طالب إن المركز يعاني نقصًا في الأنسولين، وبعض الأدوية الأخرى المخصصة لعلاج داء السكري. وأشار في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» إلى أن الكمية المخصصة للمركز وللمنطقة الجنوبية من أدوية داء السكري لا تكفي احتياج المرضى، وفقًا لقاعدة البيانات المسجلة بمنظومة المركز.

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