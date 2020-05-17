النهر الصناعي يعلن آخر التطورات في منظومة الحساونة سهل الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 10:25 صباحا
أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأحد، استمرار أعمال إعادة تشغيل الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. 

وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يصعب تحديد الزمن المتوقع لوصول المياه إلى مدينة طرابلس ومدن ومناطق الاستهلاك الأخرى للعديد من المعطيات الفنية التي لم تتوفر بعد ومعطيات خارج مهام أعمال المنظومة»، مضيفا «على أقل تقدير لن يكون قبل 48 ساعة من تاريخه».

من جهتها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة كروت التشغيل لمحطة النهر الصناعي «رقم 1»، الأمر الذي يسهل على العاملين في المحطة تشغيلها، ومن ثم تدفق ضخ نقل مياه النهر إلى المنطقة الغربية.

ويوم الخميس الماضي، انقطع التيار الكهربائي عن المنطقتين الغربية والجنوبية أمس، ما نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ، وأكد الجهاز استمرار انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ 9 مايو الجاري؛ بسبب اعتداء مجموعة خارجة عن القانون، وإجبار العاملين بالشركة العامة للكهرباء في محطة الكهرباء (النهر 1) على فصل التيار.

وتتكرر الدعوات لوقف الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي، فيما أصدر الجهاز الثلاثاء الماضي، بيانا طالب فيه جميع الجهات بالتعاون للحد من الاعتداءات المتكررة على ملحقاته، داعيًا إلى معاقبة المعتدين.

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