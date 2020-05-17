«بركان الغضب»: تدمير منظومة «بانتسير» الروسية في قاعدة الوطية

شعار عملية «بركان الغضب»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت عملية «بركان الغضب» فجر اليوم الأحد، تدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية «بانتسير»، للمرة الثانية خلال ساعات، وذلك بعد ساعات من وصولها إلى قاعدة الوطية الجوية.

وقالت العملية إن عملية التدمير حدثت للمرة الثانية، مضيفة أن الضربات نفذت بدقة، مما أدى إلى تدمير المنظومة الدفاعية، متهمة قوات القيادة العامة بمحاولة تخبئة المنظومة الروسية داخل القاعدة الجوية، حسب صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وأشارت إلى أن «بانتسير» منظومة صاروخية مدفعية مضادة للطائرات، وكانت موضوعة على سيارة «MAN-SX45».

وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو وجه فجر اليوم الأحد 3 ضربات جوية في قاعدة الوطية، ومحيطها، مشيرا إلى التعامل مع طائرة «وينق لونق» صينية الصنع، فيما دمرت في الضربتين الأخريين دشم في القاعدة الجوية يحتوي مخازن للذخيرة.