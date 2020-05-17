العليا لمجابهة كورونا توصي بتمديد حظر التجول 10 أيام وإقرار حظر شامل في عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 12:39 صباحا
وكيل وزارة الداخلية خلال لقاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية, 16 مايو 2020. (العليا لمجابهة جائحة كورونا)

أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، بتمديد فترة حظر التجول 10 أيام إضافية كإجراء احترازي لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنها عقدت اجتماعا مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا بشأن المرحلة القادمة لتنفيذ الحظر، وتم الاتفاق على إحالة عدة توصيات تشمل، استمرار الحظر على ما هو عليه من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، ولمدة 10 أيام اعتبارا من غد الإثنين، على أن يكون الحظر كليا طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

كما أوصت اللجنة باستمرار غلق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن ومنع كافة التجمعات.

وشددت اللجنة على ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج، مع استمرار العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10%، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، ويستثني من ذلك المصارف التجارية على أن يستمر عملها حتي الخامسة مساء لتقديم خدماتها للمندوبين، مع ضرورة وضع كافة التدابيرة الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها.

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