«الطب الميداني»: 7 وفيات و17 جريحا نتيجة القذائف العشوائية على مبيت النازحين في الفرناج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 12:26 صباحا
أدحنة متصاعدة جراء سقوط قذائف على المبيت الجامعي الفرناج، 16 مايو 2020. (الإنترنت)

قال مركز الطب الميداني والدعم، إن الفريق الطبي التابع للمركز بالمستشفى الجامعي طرابلس استقبل مساء السبت، 24 حالة مدنية بين قتيل وجريح نتيجة سقوط قذائف عشوائية علي مقر المبيت الخاص بالنازحين في الفرناج أمس.

ولفت المركز في بيان اليوم، أن القصف تسبب في وفاة 7 أشخاص هم أبوالقاسم محمد الرياني 60 سنة، وأحمد محمد غريب 26سنة، ومحمد عياد ضياف 29 سنة، وفوزي المولد أبوسعدة 32 سنة، ووحي زهير متين 5 سنوات بنغلاديشي الجنسية، وآمنة محمد علي الدحير 52 سنة، و«شهيد مجهول الهويه لم يتعرف عليه».

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فيما تسبب القصف – وفق البيان- في إصابات متفاوتة لنحو 17 حالة، هم معتصم عبد المجيد الزين 22 سنة وخالد منصور شيتة 48 سنة، ومحمد أحمد علي 20 سنة، وحسن الشريف 30 سنة، وزهير متين 52 سنة بنغلاديشي الجنسية، وحسنا أمحمد دنقير 40 سنة، وماريا زهير متين 5 سنوات بنغلاديشية الجنسية، وأسعد سعيد آلرابطي، وهيتم عبد الرحمن فرج، ومحمد عياد المزوغي، ومحمد عبد الحليم المقرعن، ومنصور حسين مفتاح، ومعاد جلال، ومحمد ربيع، ومحمد التومي، ومحمد السيدي، ومحمد آلرابح.

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