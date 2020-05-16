غلق صيدلية تعمل بدون ترخيص في الجفارة

مفتشو مركز الرقابة مع أحد أفراد الحرس البلدي أثناء ضبط الصيدلية, 16 مايو 2020. (مركز الرقابة على الأدوية)

أظهرت جولة تفتيشية لمكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في منطقة الجفارة وجود صيدلية تعمل بلا ترخيص، بل والعاملون فيها ليس لديهم رخصة مزاولة المهنة، ليصدر قرار بغلقها من الحرس البلدي.

وبحسب بيان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية- مكتب الجفارة، قام مفتشو المكتب، بجولة تفتيشية برفقة جهاز الحرس البلدي، استهدفت بعض الصيدليات الواقعة في نطاق بلديات منطقة الجفارة.

ولفت البيان إلى أنه بالتفتيش على صيدلية ببلدية الزهراء /البارونية، لم يكن هناك ترخيص لصيدلية، كما لا يوجد شهادات صحية، وبلا تكييف، مع ثلاجة لا تعمل، وأدوية منتهية الصلاحية.

كما أشار البيان إلى عدم وجود إذن مزاولة للعاملين بالصيدلية، ووجود غبار على الأدوية المعروضة، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، الأمر الذي تقرر معه قفل الصيدلية من قبل الجهات الضبطية المتمثلة في الحرس البلدي.

وقال المكتب إنه سيتابع الصيدلية بشكل دوري ومستمر.

في سياق متصل شن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في جنزور، حملة تفتيشية داخل البلدية على المخابز، للرقابة على النظافة العامة والإضاءة والتهوية والخمارة وارتداء القفازات أثناء الكشف، ووجود شهادات صحية، لكن بعض هذه المخابز كان يفتقد لوجود مخزن خاص بالدقيق أو شهادة حماية ضد الآفات.

وقرر المركز استمرار تلك المخابز في مزاولة النشاط والتعهد والالتزام بتصحيح تلك المخالفات، ومن المقرر أن يجري مفتشو المكتب متابعها بشكل دوري.

ضبط أدوية منتهية الصلاحية في إحدى صيدليات بالجفارة. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)