وصول 134 مواطنًا ليبيًّا من العالقين في الخارج إلى مطار الأبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 10:27 مساء
وصول مواطنين ليبيين من العالقين في الخارج إلى مطار الأبرق, 16 مايو 2020. (مصلحة المطارات)

وصلت إلى مطار الأبرق الدولي اليوم السبت، رحلتان تابعتان لشركة ليبيا للطيران من مطار برج العرب بالإسكندرية، على متنهما عدد 134 مسافرًا من المواطنين الليبيين العالقين في الخارج .

وبحسب بيان لمصلحة المطارات اليوم، وصلت الطائرة الأولى الساعة 01.01 صباحًا، والثانية الساعة 01.20 صباحًا، وهما الرحلتان الرابعة والخامسة لإقلال المواطنين الليبيين العالقين بالخارج.

وأوضح البيان أنه كان في استقبال المواطنين، اللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر، ولجنة الرصد ببلدية الأبرق والعناصر الطبية المرافقة، وفرقة التعقيم المتطوعة الأبرق، حيث تم استكمال كافة الإجراءات المتبعة والمتعلقة باستقبال الرحلات الدولية القادمة من قبل الأجهزة الأمنية والضبطية (الجوازات والجمارك والأمن الداخلي والخارجي والمخابرات العسكرية (.

ولفت إلى إجراء الفحوصات الطبية لهم من قبل اللجان المكلفة، وهي المختصة بعد ذلك بتوزيعهم على لجان التسكين بالبلديات أو ما تراه مناسبًا .

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