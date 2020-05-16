ستولتنبرغ والسراج يبحثان الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 09:05 مساء
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، ورئيس الوزراء الليبي، فائز السراج. (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)

أجرى الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، اليوم السبت، بناء على طلب الأخير لمناقشة التطورات في ليبيا.

وأعرب الأمين العام، عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير للعنف في ليبيا، وشدد على عدم وجود حل عسكري للوضع في البلاد، «لقد حددت نتائج مؤتمر برلين في يناير 2020 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510، خارطة طريق سياسية واضحة للمضي قدما»، وفق بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم.

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وأكد ستولتنبرغ، أن الناتو يدعم بالكامل عمل الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة، وحث جميع الأطراف في ليبيا وأعضاء المجتمع الدولي على دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وأنه من المهم أن تحترم جميع الأطراف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام إن الناتو مازال مستعدًّا لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها الدفاعية والأمنية، على النحو الذي أعلنه رؤساء دول وحكومات الناتو في 2018، استجابة لطلب حكومة الوفاق، إن «مساعدة الناتو لليبيا ستأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والأمنية».

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