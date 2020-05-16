«صحة الوفاق» تعلن مكان تسجيل حالة «كورونا» الجديدة وإجمالي الفحوصات

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، ارتفاع إجمالي فحوصات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» إلى 3341، وذلك بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن نتائج 56 عينة جديدة.



ومن ضمن العينات الـ56، أكد مركز مكافحة الأمراض تسجيل إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 65 بينها 34 حالة نشطة، فيما تعافى 28 مصابًا من الفيروس، وسجلت البلاد ثلاث وفيات منذ إعلان أول إصابة في مارس الماضي.

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وقالت وزارة الصحة، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العينة الموجبة هي لـ«حالة جديدة سجلت بمركز العزل امعيتيقة».



يشار إلى انطلاق المسح الوبائي الشامل للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» في ثلاث بلديات بالعاصمة طرابلس، غدًا الأحد، كمرحلة أولى لتحديد الوضع الوبائي في البلاد، ومن المقرر تحتضن مدن الجنوب المرحلة الثانية من المسح.