جهاز الإسعاف: إصابة اثنين جراء سقوط قذائف على مقر المبيت الجامعي الفرناج

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامه علي، اليوم السبت، إصابة اثنين جراء سقوط قذائف على المبيت الداخلي الفرناج.
وأشار علي في بيان، إلى العمل حاليًا على «إخلاء النازحين من المكان» إلى جانب سح سيارة تعرضت لشظايا أثناء عمليات الإخلاء.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء