جهاز الإسعاف: إصابة اثنين جراء سقوط قذائف على مقر المبيت الجامعي الفرناج

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامه علي، اليوم السبت، إصابة اثنين جراء سقوط قذائف على المبيت الداخلي الفرناج.

وأشار علي في بيان، إلى العمل حاليًا على «إخلاء النازحين من المكان» إلى جانب سح سيارة تعرضت لشظايا أثناء عمليات الإخلاء.