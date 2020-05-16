ليبيا تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 65

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 05:11 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى 65 بعد تسجيل إصابة جديدة، اليوم.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم السبت، 56 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» وكانت 55 منها سلبية فيما تأكد إيجابية عينة واحدة.

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات في ليبيا إلى 65 إصابة بينها 34 حالة نشطة، فيما تعافي 28 مصابًا من الفيروس، وسجلت البلاد ثلاث وفيات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدرالدين بشير النجار، انطلاق المرحلة الأولى من المسح الوبائي المجتمعي للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، غدًا الأحد، في بلديات عين زارة وأبو سليم وسوق الجمعة، متوقعًا الانتهاء من المسح خلال خمسة أو سبعة أيام.

وقال النجار إن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة وكذلك اللجنة العلمية للوبائيات حددت بلديات عين زارة وأبوسليم وسوق الجمعة لإجراء المسح الوبائي فيها كمرحلة أولى باعتبارها «نقاطًا ساخنة»، لافتًا إلى أن المسح يهدف إلى معرفة نسبة انتشار الوباء في هذه المناطق كمؤشر ودليل علمي يمكن الاستناد عليه في تخفيف أو تشديد الإجراءات الاحترازية.

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