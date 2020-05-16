عقيلة صالح يبحث مع وزير خارجية وسفير مالطا الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 02:39 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الوضع في ليبيا خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية مالطا إيفارست بارتولو، وسفيرها لدى ليبيا تشارلز صليبا، أمس الجمعة.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم السبت، إن عقيلة بحث مع المسؤولين الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها «التدخل التركي في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط».

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وأضاف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المسؤلين الماطيين عبرا عن رفضهما الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى رفضهما «التدخلات التركية في المنطقة».

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