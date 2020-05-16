شركة الكهرباء: إعادة كروت التشغيل لمحطة النهر الصناعي «1»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 02:10 مساء
مقر الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة كروت التشغيل لمحطة النهر الصناعي «رقم 1»، الأمر الذي يسهل على العاملين في المحطة تشغيلها، ومن ثم تدفق ضخ نقل مياه النهر إلى المنطقة الغربية.

وأوضحت الشركة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم السبت أن إعادة كروت التشغيل جاءت نتيجة الاتصالات المكثفة التي قامت بها الإدارة التنفيذية مع «الخيرين من أبناء الوطن».

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كان جهاز النهر الصناعي أكد السبت الماضي تعرض هذه المحطة لاعتداء قام به مجموعة خارجة عن القانون، الأمر الذي تسبب في ضعف وانقطاع المياه على أغلب مناطق طرابلس خصوصا المرتفعة.

وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقتين الغربية والجنوبية أمس، الجمعة، ما نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ.

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