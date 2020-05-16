«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طرابلس تستمر حتى الأحد

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على ساحل طرابلس تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من الخامسة مساء اليوم السبت إلى الثانية عشرة ظهر غد الأحد.

وتوقع المركز أن تشهد مناطق غرب ليبيا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم نتيجة منخفض جوي صحراوي. ومتوقع أن تتراوح في أغلب مناطق الشمال الغربي بين 37 و46 درجة، وعلى مناطق الجنوب والوسط بين 38 و43 درجة، وبين 28 و35 درجة على مناطق الشمال الشرقي والخليج.

كما توقع المركز أن تتحسن حالة الطقس بداية من مساء غد الأحد على بعض مناطق الساحل الغربي من راس اجدير حتى طرابلس، على أن يشمل الانخفاض باقي المناطق يومي الإثنين والثلاثاء، حيث تسجل درجات الحرارة إلى ما دون 26 درجة، بينما تسجل ارتفاعا على غالبية مناطق الشمال الشرقي لتتراوح بين 37 و41 درجة.