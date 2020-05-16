«الليبية للاستثمار»: محكمة الاستئناف في لندن تصدر حكما بشرعية مجلس الإدارة برئاسة علي محمود

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن أصدرت حكما لصالحها أنهت به مرحلة النزاع على شرعية المؤسسة، القائم منذ خمس سنوات، إذ أقرت المحكمة بشرعية مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الدكتور علي محمود حسن.

وأوضحت أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في لندن أمس الجمعة هو حكم يؤكد بـ«شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة المؤسسة برئاسة د. علي محمود حسن»، مشيرة إلى رفض المحكمة «بشكل سريع لكامل كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية وأحقية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار»، حسب بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأكد الحكم اعتراف حكومة المملكة المتحدة بحكومة الوفاق و المجلس الرئاسي كحكومة ليبيا، حسب البيان الذي أشار إلى أن الحكم يطوي «مرحلة من النزاع على الشرعية استمرت لأكثر من خمس سنوات».

إجراءات لإزالة الحراسة القضائية

وأشارت إلى إنها ستباشر اتخاد الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية واستلام المهام والأصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار يرحب بحكم الاستئناف ويعتبره «ضامناً لمصالح الشعب الليبي»، داعيا إلى دعم مجلس إدارة المؤسسة لتمكينه من مواصلة تنفيذ استراتيجية المؤسسة للتحول والحوكمة، ولرفع الحراسات القضائية بشكل نهائي واستلام الأصول بموجب القوانين ذات العلاقة ونظام العقوبات الحالي.

ونوه البيان بإصدار المحكمة التجارية البريطانية حكماً في 25 مارس الماضي حكما بالاعتراف بشرعية علي محمود حسن رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار.

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وفي 6 مايو الجاري، أكدت المؤسسة أنها شرعت في تنفيذ خطة دعم عملياتها التشغيلية في الخارج في إطار تعزيز مركزها المالي والحفاظ على استثماراتها من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي أنهكت الاقتصاد العالمي.

وقدرت شركة «ديلويت» العالمية للمحاسبة إجمالي الأصول المجمعة للمؤسسة بحوالي 67 مليار دولار حتى نهاية العام المالي 2012، مع بقاء حصة ضخمة منها قيد التجميد بموجب القرارات الدولية.