«الأرصاد» يعلن درجات الحرارة المتوقعة على جميع المناطق في ليبيا اليوم «16 مايو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 11:50 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق غرب ليبيا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم السبت، نتيجة منخفض جوي صحراوي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن درجات الحرارة ستتراوح في أغلب مناطق الشمال الغربي بين 37 و46 درجة، وعلى مناطق الجنوب والوسط بين 38 و43 درجة، وبين 28 و35 درجة على مناطق الشمال الشرقي والخليج.

كما توقع المركز أن تتحسن حالة الطقس بداية من مساء غد الأحد على بعض مناطق الساحل الغربي من رأس اجدير حتى طرابلس، على أن يشمل الانخفاض باقي المناطق يومي الإثنين والثلاثاء، حيث تسجل درجات الحرارة إلى ما دون 26 درجة، بينما تسجل ارتفاعا على أغلب مناطق الشمال الشرقي لتتراوح بين 37 و41 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يأمل التوصل إلى لقاح لـ«كورونا» نهاية العام
دولى
قطر: إلزام السكان بوضع الكمامات وغرامة تصل إلى 55 ألف دولار
عربى
الخارجية الروسية: واشنطن تركت اقتراح لافروف بشأن حوار حول ليبيا بلا رد
ليبيا
«رويترز»: شركة البترول التركية تطلب إذنا للتنقيب في ليبيا
ليبيا
دي مايو: الهدنة في ليبيا بعيدة المنال ولا حل عسكريا للأزمة
ليبيا
العدد رقم 234 من جريدة «الوسط»: أسبوع التصعيد العشوائي..و«كابوس» خطاب الكراهية
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل وزير النفط متعدد المواهب فؤاد الكعبازي
ثقافة وفن
رسميًا.. الموافقة على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو
رياضة عالمية
ترامب: لا أريد التحدث مع رئيس الصين حاليا
دولى
حلف الأطلسي يجدد استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«فرانس برس»: وزارة الدفاع الأميركية تستثمر في الحقن المعدة للاستخدام الواحد ...
دولى
الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس مدغشقر يدافع عن المشروب العشبي المعالج لـ«كوفيد-19»