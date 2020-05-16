ميناء بنغازي يستقبل 460 حاوية ونحو 4 آلاف طن قطران

سفينة نقل حاويات راسية بميناء بنغازي البحري، 15 مايو 2020. (صفحة الميناء بموقع فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، الجمعة، سفينتي شحن تحوي بضائع وسلع متنوعة إلى جانب أطنانا من مادة الأسفلت «القطران».



ورست سفينة نقل الحاويات «ليدي حلوم» الوكيل الملاحي لشركة «البحر المتوسط» للتوكيلات الملاحية بأرصفة ميناء بنغازي، وعلى متنها 460 حاوية بضائع وسلع مختلفة، وذلك حسب تصريحات للناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، منشورة على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك».

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وقال الشهيبي إن الميناء استقبل كذلك السفينة «ڤيكتوري» الوكيل الملاحي لشركة «شواطئ ليبيا» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4012 طن من مادة الأسفلت «قطران».

والثلاثاء الماضي، استقبل ميناء بنغازي البحري أربعة سفن شحن على متنها سلع وبضائع مختلفة منها 32300 طن من حبوب الشعير، و1327 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

سفينة راسية بميناء بنغازي البحري، 15 مايو 2020. (صفحة الميناء بموقع فيسبوك)