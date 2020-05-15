المجموعة الأولى من جرحى «بركان الغضب» تغادر تونس إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 09:01 مساء
المجموعة الأولى من جرحى عملية بركان الغضب تغادر تونس إلى ليبيا, 15 مايو 2020. (مركز الطب الميداني)

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، أن المجموعة الأولى من جرحى عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، غادرت تونس في الطريق الى ليبيا، بعد رحلة علاج «ناجحة».

وبحسب بيان للمركز فإن المجموعة رافقها في رحلة العودة بعض من الجالية الليبية، بعدما خضغوا جميعا للحجر الصحي لفترة مع عدة تحاليل، تفاديا ووقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الهاشمي: إصابة مسن نتيجة سقوط قذيفة عشوائية علي منطقة طريق السور

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الأمين الهاشمي، إصابة مواطن مسن نتيجة سقوط قذيفة عشوائية علي منطقة طريق السور.

وبحسب الهاشمي في تصريحات له اليوم، فإن الفريق الطبي بمستشفى طرابلس المركزي  استقبل المواطن محمد مختار شرف الدين 68 سنة، الذي أصيب نتيجة نتيجة القصف.

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