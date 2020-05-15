وزارة الخارجية ترحب بتصريحات أمين حلف «ناتو» حول دعم حكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 04:45 مساء
مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ الأخيرة التي أكد فيها استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن «غياب الإرادة الدولية في ردع العدوان» هو السبب وراء «الجرائم المتكررة من قصف المستشفيات والمدنيين وقتل الأبرياء والتنكيل بالأسرى وغيرها».

وأضافت الوزارة أن الحكومة (الوفاق) والليبيين «عازمون على الاستمرار في قتال من يريد أن يحل محل الليبيين ويقوض مطالبهم في تحقيق الحرية والديمقراطية ونيل حقوقهم المشروعة»، وفق البيان.

وأمس الخميس جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وكذلك جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.

حلف الأطلسي يجدد استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني

وقال ستولتبيرغ في مقابلة مع صحيفة «لا ريببوليكا» الإيطالية، إن «في ليبيا، هناك حظر على الأسلحة يجب احترامه من قبل جميع الأطراف»، لكنه شدد على أن «هذا لا يعني وضع القوات (التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر) وحكومة فائز السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على نفس المستوى».

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قائلا: «لهذا السبب فإن ناتو مستعد لتقديم دعمه لحكومة طرابلس» التي تأسست بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعه أطراف الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة نهاية العام 2015.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطر: إلزام السكان بوضع الكمامات وغرامة تصل إلى 55 ألف دولار
عربى
«رويترز»: شركة البترول التركية تطلب إذنا للتنقيب في ليبيا
ليبيا
العدد رقم 234 من جريدة «الوسط»: أسبوع التصعيد العشوائي..و«كابوس» خطاب الكراهية
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل وزير النفط متعدد المواهب فؤاد الكعبازي
ثقافة وفن
رسميًا.. الموافقة على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو
رياضة عالمية
ترامب: لا أريد التحدث مع رئيس الصين حاليا
دولى
حلف الأطلسي يجدد استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«فرانس برس»: وزارة الدفاع الأميركية تستثمر في الحقن المعدة للاستخدام الواحد ...
دولى
الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات
دولى
«المركزي» بالبيضاء: 9.06 مليار دينار إجمالي الإنفاق في ليبيا بالربع الأول.. و18%...
ليبيا
حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة نادرة تصيب الأطفال مرتبطة بـ«كورونا»
دولى
«الفتوى الجزائرية»: صلاة العيد تصلى بالمنازل بسبب إغلاق المساجد
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنزيم يفسر سر إصابة الرجال بـ«كورونا»