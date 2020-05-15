وزارة الخارجية ترحب بتصريحات أمين حلف «ناتو» حول دعم حكومة الوفاق

مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ الأخيرة التي أكد فيها استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن «غياب الإرادة الدولية في ردع العدوان» هو السبب وراء «الجرائم المتكررة من قصف المستشفيات والمدنيين وقتل الأبرياء والتنكيل بالأسرى وغيرها».

وأضافت الوزارة أن الحكومة (الوفاق) والليبيين «عازمون على الاستمرار في قتال من يريد أن يحل محل الليبيين ويقوض مطالبهم في تحقيق الحرية والديمقراطية ونيل حقوقهم المشروعة»، وفق البيان.

وأمس الخميس جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وكذلك جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.

حلف الأطلسي يجدد استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني

وقال ستولتبيرغ في مقابلة مع صحيفة «لا ريببوليكا» الإيطالية، إن «في ليبيا، هناك حظر على الأسلحة يجب احترامه من قبل جميع الأطراف»، لكنه شدد على أن «هذا لا يعني وضع القوات (التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر) وحكومة فائز السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على نفس المستوى».

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قائلا: «لهذا السبب فإن ناتو مستعد لتقديم دعمه لحكومة طرابلس» التي تأسست بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعه أطراف الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة نهاية العام 2015.