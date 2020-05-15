الخطوط الجوية الليبية تسير رحلتين إلى التشيك وكييف لعودة العالقين بالخارج

إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن تسير رحلة يوم الإثنين المقبل لجمهورية تشيكيا، للعودة بالعالقين في الخارج هناك.

كما أعلنت الخطوط الجوية الليبية، عن تسيير رحلة الثلاثاء القادم، إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) لعودة العالقين بالخارج، وفق بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

وفي بداية شهر مايو الحالي، اعلنت الشركة أنها ستباشر تسيير رحلات استثنائية للعودة بالليبيين العالقين بالخارج، في ظل تعليق حركة الطيران من وإلى المطارات الليبية منتصف مارس الماضي بسبب الاحتياطات المفروضة لمجابهة جائحة «كورونا».

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وبحسب بيان الشركة حينها، تأتي هذه الخطوة «إيمانا بدورها في خدمة المواطن والتخفيف من معاناته».

وشددت الشركة على أنها ستعمل في ظل هذه الظروف الصعبة على تأمين العودة للليبيين في الخارج ضمن استراتيجيات ومعايير تتماشى مع الجهوذ المبذولة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».