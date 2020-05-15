جهاز النهر الصناعي: انقطاع المياه عن طرابلس

أحد الخزانات في منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية الإنترنت).

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي انقطاع المياه عن مدينة طرابلس اليوم الجمعة، بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن حقل الآبار الشرقي منذ أمس الخميس.

وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقتين الغربية والجنوبية أمس، ما نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد الجهاز استمرار انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ 9 مايو الجاري؛ بسبب إعتداء مجموعة خارجة عن القانون، وإجبار العاملون بالشركة العامة للكهرباء في محطة الكهرباء (النهر 1) على فصل التيار، رغم الجهود التي بذلت من بعض الحكماء والأعيان بالمنطقة، لكن دون جدوى.

كما سبق أن اقتحمت مجموعة مسلحة موقع الشويرف في 6 أبريل الماضي، وأجبروا العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقيق مطالب لهم. لكن بعدها بأيام أعلنت بلدية الشويرف، السماح بعودة تدفق النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس ومدن الشمال الليبي، لـ«فترة وجيزة»، ولإعطاء فرصة للجهود المبذولة للإفراج عن «ابننا المخطوف» في أسرع وقت.

وأصدر جهاز النهر الصناعي الثلاثاء الماضي، بيانا طالب فيه جميع الجهات بالتعاون للحد من الاعتداءات المتكررة على ملحقاته، داعيًا إلى معاقبة المعتدين.