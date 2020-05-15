«خارجية الوفاق» ترحب بتصريحات «ناتو»

مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق بتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، بشأن استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق، وأنه «لا يمكن للمجتمع الدولي وضعها في كفة واحدة مع» القيادة العامة.

وأكدت غياب الإرادة الدولية لـ«ردع العدوان»، ما أدى إلى «استمرار قصف المستشفيات والمدنيين وقتل الأبرياء والتنكيل بالأسرى»، حسب بيان نشرته إدارة الإعلام الخارجي التابعة للوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتعرض مطار معيتيقة إلى قصف يوم السبت الماضي ما أدى إلى تدمير طائرة شحن، وتضرر طائرتين أخريين، إضافة إلى احتراق أربع سيارات إطفاء، في حين طال قصف مستشفى طرابلس المركزي والأحياء السكنية المحيطة بها ليل الأربعاء - الخميس الماضيين، ما أسفر عن إصابة 14 مواطنا بينهم نساء وأطفال.

وأمس الخميس، جدد أمين حلف «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، وكذلك جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.

كما دان وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس، والإيطالي لويغي دي مايو، الهجمات التي استهدفت منشآت صحية في طرابلس ومطار معيتيقة الدولي، داعيين إلى إحياء المسار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما جددا تأكيد أنه لا حل عسكريا للأزمة.