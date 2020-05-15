أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 11:55 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار موجة الحر على غالبية المناطق نتيجة منخفض جوي حراري صحراوي، يعمل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بين 39 و43 درجة مئوية، وبين 30 و35 درجة مئوية على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و344 درجة مئوية، وبين 37 و43 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين خفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و39 درجة مئوية، وتسجل 25 درجة مئوية على طبرق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و36 درجة مئوية.

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