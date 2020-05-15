تغذية مناطق الجبل الغربي ومصراتة وزليتن وأوباري والفجيج والعوينات بالكهرباء

إعمدة كهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، تغذية مناطق الجبل الغربي ومصراتة وزليتن وأوباري والفجيج والعوينات بالتيار الكهربائي.

كما أعلنت الشركة في بيان، الدخول بالوحدة الثالثة بمحطة الخمس البخارية على الدورة المزدوجة وكذلك الوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس الغازية، والوحدة الأولى بمحطة الزاوية.

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وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الدخول بالوحدة الغازية الخامسة بمحطة جنوب طرابلس على الدورة المزدوجة، إلى جانب تغذية محطات غرب طرابلس وسوق الجمعة وباب العزيزية والجلاء وسيدي بن حامد.

إلى جانب عن دخول عدة وحدات بمحطات الرويس والزاوية وغرب طرابلس والخمس البخارية، للدورة المزدوجة، ضمن جهود فنيي شركة الكهرباء، لإعادة بناء الشبكة وإرجاع الأحمال تدريجيا.