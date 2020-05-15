شركة الكهرباء: تغذية محطات غرب طرابلس وسوق الجمعة وباب العزيزية والجلاء وسيدي بن حامد

شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، الدخول بالوحدة الغازية الخامسة بمحطة جنوب طرابلس على الدورة المزدوجة، إلى جانب تغذية محطات غرب طرابلس وسوق الجمعة وباب العزيزية والجلاء وسيدي بن حامد.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ذلك يأتي بفضل «جنود الكهرباء في محطات التوليد والتحويل والنقل والجهد المتوسط والتوزيع وغرف التشغيل والتحكم».

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وكانت الشركة اعلنت في وقت سابق الجمعة، عن دخول عدة وحدات بمحطات الرويس والزاوية وغرب طرابلس والخمس البخارية، للدورة المزدوجة، ضمن جهود فنييها لإعادة بناء الشبكة وإرجاع الأحمال تدريجيا.