دخول وحدات بمحطات الرويس والزاوية وغرب طرابلس والخمس للدورة المزدوجة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 01:19 صباحا
موظفو الشركة العامة للكهرباء داخل غرفة التحكم الرئيسية. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، دخول عدة وحدات بمحطات الرويس والزاوية وغرب طرابلس والخمس البخارية، للدورة المزدوجة، ضمن جهود فنييها لإعادة بناء الشبكة وإرجاع الأحمال تدريجيا.

وحسب بيان للشركة منشور بموقع «فيسبوك»، فقد تمكن الفنيين من الدخول بالوحدة الأولى والثانية والخامسة بمحطة الرويس للدورة المزدوجة وكذلك الوحدات الثانية والرابعة والخامسة والسادسة بمحطة الزاوية.

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كما دخلت الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة غرب طرابلس للدورة المزدوجة وكذلك الوحدة الرابعة بمحطة الخمس البخارية.

ومساء الخميس، طالبت شركة الكهرباء المواطنين بضرورة تعاونهم الكامل بتشغيل 50٪ من معداتهم الكهربائية فحسب حتى انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية. وشددت على أن على أن تعاون المواطنين «يساهم في استقرار الشبكة الكهربائية ويساعد جنود الكهرباء الموجودون الآن في محطات التوليد والتحويل وغرف التشغيل والتحكم» في مهمة بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق بالتيار في وقت قياسي.

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