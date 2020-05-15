رويترز: شركة البترول التركية تطلب إذنا للتنقيب في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 12:57 صباحا
وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، يتحدث في حفل باسطنبول. (أرشيفية: رويترز)

أفادت وكالة «رويترز»، الخميس، أن شركة البترول التركية «تباو» قدمت طلبًا إلى ليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء الماضي، إن «أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية»، وذلك حسب تصريحات نقلتها «رويترز» عن وكالة أنباء الأناضول التركية.

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ووقعَّت حكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي مع تركيا مذكرتي تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، ومنذ ذلك الحين لا تزال ردود الفعل واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومتواصلة بين التأييد والتنديد.

وفي 8 يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر خلال قمتهم في القاهرة، رفضهم مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية بين حكومة الوفاق وتركيا.

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