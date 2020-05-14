اللجنة الطبية التابعة لـ«الموقتة» تعلن نتائج تحليل «كورونا» لـ35 عينة

نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمجابهة فيروس«كورونا المستجد» بالحكومة الموقتة، الخميس، سلبية نتائج تحاليل 35 عينة للكشف عن فيروس«كورونا».

وقالت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «معمل كوفيد 19» التابع لها تسلم، الخميس، 35 مسحة و كانت نتائج جميع العينات سالبة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن خلو 56 عينة من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وبهذا الإعلان، يستقر عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد عند بلغت 64 حالة، من بينها 33 حالة نشطة، في مقابل شفاء 28 مصابا، فيما توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.