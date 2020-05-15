عقوب يأمل في تطويق فيروس «كورونا» بحلول عيد الفطر

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر وزير الصحة بالحكومة الموقتة، وعضو اللجنة العليا لمجابهة فيرو «كورونا»، الدكتور سعد عقوب، الخميس، عن أمله في تطويق فيروس «كورونا المستجد» بحلول عيد الفطر، داعيًا المواطنين إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لمنع تسلل الفيروس قدر الإمكان، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

وأوضح عقوب في بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بموقع «فيسبوك» أن اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بدأت التحكم بالوضع الوبائي وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميًا، ونقص عوامل الخطر المرتبطة بالعدوى.

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ودعا الوزير جميع المواطنين، الذين دخلوا عن طريق المنافذ البرية والجوية خلال اليومين الماضيين، إلى ضرورة الالتزام بضوابط الحجر الصحي الإجباري؛ لما يمثلونه من «خطر على عائلاتهم ومحيطهم».

وشدد علي إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي لمدة أسبوعين، بهدف التحقق من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، محذرًا من تعرض المخالفين للمساءلة القانونية، كما نبه علي كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ضرورة تعبئة استمارة معلومات للوافدين لتتم متابعتهم، لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، والذي يتزامن مع إجلاء أعداد كبيرة من الليبيين من دول عربية وأوروبية وأفريقية.