عقوب يأمل في تطويق فيروس «كورونا» بحلول عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 12:05 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر وزير الصحة بالحكومة الموقتة، وعضو اللجنة العليا لمجابهة فيرو «كورونا»، الدكتور سعد عقوب، الخميس، عن أمله في تطويق فيروس «كورونا المستجد» بحلول عيد الفطر، داعيًا المواطنين إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لمنع تسلل الفيروس قدر الإمكان، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

وأوضح عقوب في بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بموقع «فيسبوك» أن اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بدأت التحكم بالوضع الوبائي وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميًا، ونقص عوامل الخطر المرتبطة بالعدوى.

اقرأ أيضا عقوب يدعو المواطنين لعدم زيارة أقاربهم العائدين من الخارج بأماكن الحجر

ودعا الوزير جميع المواطنين، الذين دخلوا عن طريق المنافذ البرية والجوية خلال اليومين الماضيين، إلى ضرورة الالتزام بضوابط الحجر الصحي الإجباري؛ لما يمثلونه من «خطر على عائلاتهم ومحيطهم».

وشدد علي إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي لمدة أسبوعين، بهدف التحقق من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، محذرًا من تعرض المخالفين للمساءلة القانونية، كما نبه علي كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ضرورة تعبئة استمارة معلومات للوافدين لتتم متابعتهم، لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، والذي يتزامن مع إجلاء أعداد كبيرة من الليبيين من دول عربية وأوروبية وأفريقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًا.. الموافقة على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو
رياضة عالمية
حلف الأطلسي يجدد استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«فرانس برس»: وزارة الدفاع الأميركية تستثمر في الحقن المعدة للاستخدام الواحد ...
دولى
الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات
دولى
«المركزي» بالبيضاء: 9.06 مليار دينار إجمالي الإنفاق في ليبيا بالربع الأول.. و18%...
ليبيا
حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة نادرة تصيب الأطفال مرتبطة بـ«كورونا»
دولى
«الفتوى الجزائرية»: صلاة العيد تصلى بالمنازل بسبب إغلاق المساجد
عربى
«الصحة العالمية»: كشف منشأ «كوفيد-19» ضروري «لفهم تطوره»
دولى
كوشنر يثير تكهنات حول احتمالية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جدل صحي وسياسي حول منع شراء التبغ في جنوب أفريقيا
طب وصحة
«الصحة العالمية»: شاحنات محملة بإمدادات أساسية لترهونة وبني وليد تتعرض للقصف
ليبيا
السعودية: حظر تجول كامل خلال العيد واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركز الاستشعار عن بُعد يعلن موعد بداية شهر شوال فلكيا