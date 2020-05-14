إتمام إجراءات خروج العائدين من الحجر ببلديتي شحات والساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 11:30 مساء
جانب من مراسم خروج العائدين من مصر إلى شحات، 13 مايو 2020. (مديرية أمن شحات)

أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الخميس، إتمام الإجراءات النهائية لخروج العائدين من الحجر الصحي لبلديتي شحات والساحل المتواجدين في فندق المنار بمدينة سوسة.

وقالت المديرية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن إتمام هذه الإجراءات جاء بعد قضاء العائدين فترة الحجر الصحي المقدرة بـ14 يومًا، وكذلك تأكد خلوهم من فيروس «كورونا المستجد» بعدما ظهرت نتائج جميع عيناتهم سلبية.

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يشار إلى أن إتمام الإجراءات النهائية لخروج العائدين جاء بحضور رئيس لجنة مكافحة وباء «كورونا»، العميد دكتور محمد فرج، وعضو اللجنة، عادل عمر، إلى جانب فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلدية، وعضو اللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر، الدكتور رزق الله بوعيدة.

وأمس الأربعاء، أعلنت مديرية أمن شحات إنهاء مواطني المدينة العائدين من جمهورية مصر العربية والبالغ عددهم 79 شخصًا فترة الحجر الصحي المحددة بـ14 يومًا، وخروجهم من المنتجعات المخصصة للحجر بعد ثبوت خلوهم من فيروس «كورونا المستجد».

وفي 29 أبريل، نقلت بلدية شحات العالقين العائدين من مصر إلى مقار الحجر في شحات في 29 أبريل الماضي، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

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