«صحة الوفاق» تتسلم دفعة مستلزمات صحية إضافية من تركيا لمكافحة كورونا

السفير التركي مع أحد مسؤولي وزارة الصحة خلال تسليم المستلزمات الطبية. (السفارة التركية)

أعلنت السفارة التركية لدى ليبيا، اليوم الخميس، تسليم دفعة إضافية من المستلزمات الصحية التي أرسلتها تركيا إلى مسؤولي وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، في إطار تضامن البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفق ما نشرته السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

كانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت في 6 مايو وصول شحنة ثانية من المستلزمات الطبية من تركيا على متن طائرة إيرباص A330 تابعة للخطوط الليبية.

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واشتملت على بدل عزل واقية وواقيات وجه Face Shields ونظارات واقية PVC Goggles وأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.