فرق إطفاء شركات نفطية تساهم في إخماد حريق محطة كهرباء جنوب طرابلس

رجال الإطفاء أثناء إخماد النيران بمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن فرق الإطفاء والطوارئ التابعة لعدد من الشركات النفطية ساهمت في السيطرة على حريق محطة كهرباء جنوب طرابلس الذي اندلع في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن فرق الإطفاء والطوارئ التابعة لها ساهمت بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية وفريق الإطفاء بالشركة العامة للكهرباء في السيطرة على حريق محطة كهرباء جنوب طرابلس بمنطقة الكريمية.

وأضافت المؤسسة أن فرق الإطفاء بكل من شركات: مليتة، الزاوية، البريقة، أكاكوس، والواحة للنفط هرعت على الفور للمشاركة في عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق فور وقوعه.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستجابة كانت «سريعة ومنظمة بعد أن أصدر رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله تعليماته للجنة الطوارئ بالمنطقة الغربية للاستجابة في اخماد الحرائق».

وتوجه مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير لرجال الإطفاء على شجاعتهم المعهودة والتزامهم بالمهنية والجاهزية العالية في كل الظروف.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» عن نشوب حريق صباح اليوم الخميس بمحطة كهرباء جنوب طرابلس نتيجة لارتفاع درجة الحرارة واشتعال النيران بمكب القمامة المجاور للمحطة.

وقالت الشركة إن الحريق اندلع نتيجة لارتفاع درجات الحرارة واشتعال النيران بالمكب الملاصق لمحطة جنوب طرابلس، ما أدى لتمدد النيران إلى داخل المحطة، التي شهدت «نشوب حريق كبير ولم تستطع إدارة السلامة المهنية السيطرة عليه».

ولفتت الشركة العامة للكهرباء إلى أنها كانت تنبه إلى خطورة حديث الحريق، وسبق لها المناشدة مئات المرات جهات الاختصاص بإيجاد بديل عاجل لهذا المكب.