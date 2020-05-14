«هاتف ليبيا» و«ليبيانا» تبدأن العمل لإرجاع خدمة الجيل الرابع إلى بني وليد

أحد أبراج الاتصالات. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر فني بمكتب الاتصالات في بني وليد، إن فريق عمل شركة «هاتف ليبيا» وشركة «ليبيانا» للهاتف المحمول بدأ العمل فعليا لإرجاع خدمة الجيل الرابع لمستخدمي الشبكة في المدينة.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن خدمات الجيل الرابع «ستعمل خلال الفترة الأولى في وسط المدينة فقط، حتى يتم تفعيلها في باقي المناطق بالمدينة»، مشيرا إلى أن عودة خدمات الإنترنت للشركات الخاصة «متوقفة على صيانة كابل الألياف البصرية بمدينة ترهونة».

وذكر المصدر أن خدمات الاتصالات بمدينة بني وليد تعاني ضعفا كبيرا بسبب التعدي على الكوابل وانقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى إتلاف عدد من الأجهزة.