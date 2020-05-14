شركة الكهرباء تناشد المواطنين تشغيل نصف معداتهم فقط حتى انتهاء الموجة الحارة

شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، المواطنين ضرورة تعاونهم الكامل بتشغيل 50٪ من معداتهم الكهربائية فحسب حتى انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نطمئن المواطنين بأن جنود الكهرباء يقومون الآن ببناء الشبكة الكهربائية وإرجاع التيار الكهربائي لكافة المناطق خلال ساعات قليلة».

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وشددت الشركة على أن تعاون المواطنين «يساهم في استقرار الشبكة الكهربائية ويساعد جنود الكهرباء الموجودون الآن في محطات التوليد والتحويل وغرف التشغيل والتحكم» في مهمة بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق بالتيار في وقت قياسي.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل «بوابة الوسط» في سبها بانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية، بشكل كلي، دون أن تعرف الأسباب. في حين أعلنت الشركة العامة للكهرباء، دخول 4 وحدات توليد على الشبكة الكهربائية العامة، إلى جانب دخول الوحدة الرابعة والوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة على الشبكة الكهربائية.