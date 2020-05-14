مركز الاستشعار عن بُعد يعلن موعد بداية شهر شوال فلكيا

شعار المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء. (صفحة المركز على فيسبوك)

حدد المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء يوم السبت الموافق 23 مايو الجاري موعدًا لبداية شهر شوال، لافتًا إلى أن هلال شوال للعام 1441 سيكون فوق الأفق في هذا اليوم، وتسهل رؤيته بالعين المجردة بكافة المدن الليبية ودول العالم.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، الخميس، إنه «بناءً على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر شوال للسنة الهجرية 1441 الموافقة للسنة الشمسية 2020، سيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكيًا للشهر شوال يوم الجمعة الموافق 22 مايو على تمام الساعة 19:41 بتوقيت ليبيا»، ولفت إلى أن البداية الفلكية لهذا لشهر شوال «واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي».

وأضاف: «عليه فإن هلال شهر شوال للعام 1441 هجري سيكون فوق الأفق يوم السبت الموافق 23 مايو وتسهل رؤيته بالعين المجردة بكافة المدن الليبية ودول العالم، أما يوم الجمعة فيستحيل رويته».

وأشار البيان إلى أن رصد هلال شهر شوال بعد غروب الشمس ليومي 22 و 23 مايو يرجع إلى «وجود كوكبي عطارد والزهرة منخفضين جهة الشمال الغربي»، ولفت إلى أن «لهذين الكوكبين أطوارا تشبه أطوار قمر الأرض (عند مراقبتهما بواسطة المنظار). كوكب عطارد نراه على شكل نصف متجه لشكل الهلال أما الزهرة فنراه على شكل هلال رقيق جدًا ويغربان في هذين اليومين عند الساعة التاسعة والنصف مساءً تقريبًا (على مدينة طرابلس)».

وأوضح المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن «هذا التقرير هو تقرير علمي بحثي»، لافتًا إلى أن الإعلان الرسمي عن بداية شهر شوال سيكون من قبل جهات الاختصاص بالدولة الليبية.