دي مايو: إيطاليا تنظر بعناية شديدة إلى اقتراح رئيس مجلس النواب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 06:51 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن روما «تنظر بعناية شديدة إلى اقتراح رئيس مجلس النواب» الليبي المستشار عقيلة صالح في إشارة إلى المبادرة السياسية التي أعلنها الأخير قبل أيام لإنهاء الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال حديث دي مايو في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، في إطار جلسة مشتركة حول التطورات الأخيرة بالوضع في ليبيا، عقدت اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضاف دي مايو أن «الاقتراح السياسي الأخير لـ(عقيلة) صالح المتمثل بخارطة طريق تشتمل على ثماني نقاط، تمتع بميزة طرح حوار ومفاوضات على الطاولة، وبوسعه أن يمثل فرصة مفيدة لكسر الجمود» الراهن، لافتا إلى أن «السعي للتوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار في ليبيا، هدفان صعبان».

وذكر الوزير الإيطالي خلال جلسة الاستماع البرلمانية أنه بعد مؤتمر برلين، كان هناك «استئنافاً كاملاً للقتال على خطوط المختلفة للجبهة، وقد شهدنا بشكل يومي تقريبًا، إطلاق صواريخ غراد وقذائف مدفعية ضد المرافق الصحية، الأحياء السكنية، الموانئ والمطارات».

ونوه دي مايو إلى أنه في ليبيا «لا يزال يستمر تدخلاً خارجياً هائلاً، وذلك لصالح كلا الطرفين في الصراع، سواء أكان ذلك من خلال تدخل المرتزقة، أو من خلال إرسال أسلحة متطورة».

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن «التحليل الذي يتعذر بموجبه على أي من الجانبين (في النزاع الليبي) أن تكون له القدرة على التفوق عسكريا وبشكل نهائي، يظل صحيحا».

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وخلال الجلسة قال دي مايو إنه وجه الدعوة لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، لزيارة روما عندما تسمح ظروف حالة طوارئ جائحة فيروس كورونا بذلك، بحسب ما نقلته وكالة «آكي».

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