دخول وحدتي توليد بمحطة الزاوية إلى الشبكة الكهربائية
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 06:18 مساء
الوحدة الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
أعلنت الشبكة العامة للكهرباء دخول الوحدة الرابعة والوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة على الشبكة الكهربائية، في إطار جهود العاملين بالشركة لبناء الشبكة، وفق ما نشرته عبر صفحتها «فيسبوك».
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