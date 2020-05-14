اجتماع رباعي أوروبي لمناقشة الأزمة الليبية مساء اليوم

دي مايو وبوريل خلال لقائهما في وقت سابق. (الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن اجتماع افتراضي حول ليبيا سيعقد في وقت لاحق، اليوم الخميس، مع نظيريه الفرنسي، جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس بمشاركة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وقال دي مايو في جلسة إحاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، إن الدعوة للاجتماع الرباعي جاءت بمبادرة من جانبه، وفق «آكي».

وبشأن تسمية المبعوت الأوربي الخاص إلى ليبيا، قال دي مايو «إذا تمكن الممثل الأعلى من إشراك أكبر قدر ممكن من الدول (في هذا القرار) خاصة تلك البلدان مثل إيطاليا التي تقع في الخط الأمامي، فستكون هناك نتيجة جيدة، وإلا فإننا نخاطر بوجود مبعوث للاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاعتراف المطلوب للقيام بدور شديد التعقيد».