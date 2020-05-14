وزير الخارجية الإيطالي يدعو رئيس مجلس النواب لزيارة روما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 04:55 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو. (آكي)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الخميس، إنه وجه الدعوة لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، لزيارة روما عندما تسمح ظروف حالة طوارئ جائحة فيروس كورونا بذلك، بحسب ما نقلته وكالة «آكي».

وقال دي مايو في إحاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية لمجلسي النواب والشيوخ «أتمنى أن أتمكن من استقبال عقيلة صالح في أقرب وقت ممكن في إيطاليا، لقد وجهت إليه الدعوة».

وفي إشارة إلى مقترح رئيس مجلس النواب الليبي الذي قدمه في الأيام الأخيرة بشأن الحل السياسي للازمة في ليبيا، أكد دي مايو على أن «جميع المبادرات التي تسير في اتجاه الحوار لإيجاد حل دبلوماسي هي موضع ترحيب ونشجعها».

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وفي 7 مايو الجاري، أجرى وزير الخارجية الإيطالي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بحث خلاله الطرفان آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات السياسية في ليبيا، حسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبي.

وأكد دي مايو خلال المكالمة على ضرورة الوصول إلى حل سياسي في ليبيا «وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين»، مشيرًا إلى أن إيطاليا تبحث مع شركائها الدوليين إمكانية تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا.

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