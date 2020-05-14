أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 03:54 مساء

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس، على نحو طفيف في السوق الموازية. 

وتراجع سعر صرف الدولار بفارق قرش واحد إلى 6.10 دينار اليوم مقابل 6.11 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط سعر اليورو بفارق 14 قرشا، مسجلا 6.53 دينار مقابل 6.67 دينارأمس، فيما هبط الجنيه الاسترليني بفارق 19 قرشا، مسجلا 7.36 دينار مقارنة بـ7.55 دينار أمس.

وبوتيرة أقل، كان تراجع الليرة التركية بفارق قرش واحد، مسجلا 0.87 دينار مقارنة بـ0.86 دينار أمس، فيما استقر الدينار التونسي عند 2.10 دينار ليبي أمس.

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