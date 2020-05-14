إحالة 28 مسافرا بمطار مصراتة إلى الحجر الصحي لعدم استيفاء إجراءات العودة

وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمطار مصراتة الدولي، عبدالحميد قرقد، إنه تم تحويل 28 مسافرا إلى الحجر الصحي؛ لعدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستكمال إجراءات العودة.

وأوضح أن بعض هؤلاء المسافرين لم يكن معهم أوراق ثبوتية شخصية، وآخرون أجروا تحليلا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» وظهرت إيجابيته، ثم بعد أن قضوا فترة الحجر بالخارج جاءت تحليلاتهم سلبية.

وكشف عن إجراء تحليل جديد لهم وجاءت نتائجهم جميعا سلبية، حسب تصريحات نشرتها صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وأشار قرقد إلى استقبال المطار 19 رحلة للعالقين في الخارج، 18 رحلة منها قادمة من إسطنبول، وواحدة قادمة من مدريد، مضيفا أن المطار في صدد استقبال رحلات أخرى الفترة المقبلة من تونس ودول أوروبية، ولفت إلى متابعة مكتب الرقابة الصحية حالة المسافرين بالتعاون مع لجنة الأزمة لمكافحة «كورونا» ببلدية مصراتة.