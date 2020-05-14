صيانة أعطال في شبكة الكهرباء بالقره بوللي وتاجوراء

جانب من أعمال صيانة خط كهرباء في تاجوراء، 13 مايو 2020، (شركة الكهرباء)

نفذت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة للشبكة الكهربائية في منطقتي القره بوللي وتاجوراء.

وقامت فرقة الكوابل والميكانيكا التابعة لدائرة توزيع القره بوللي بصيانة خلايا وقواطع ضغط عال بمحطة اللدائن رقم 1، حيث استمرت الأعمال لساعات طويلة ليلة أمس الأربعاء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتمكنت فرقة الخطوط المسائية التابعة لدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء من صيانة خط الساحلي من المدبغة بطول 500 متر، وإرجاع التغذية الكهربائية في الخط مرة أخرى.

وأمس، أصدرت شركة الكهرباء بيانا بأسباب زيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية، مشيرة إلى فقد أكثر من 350 ميغاوات أمس نتيجة فصل خطوط نقل الكهرباء الرئيسية التي تربط محطة الجبل الغربي بالمنطقة الغربية.

وتواجه الشركة «صعوبة» في نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال بسبب الأضرار التي لحقت بغالبية دوائر النقل الرئيسية جنوب العاصمة طرابلس نتيجة الظروف الحالية، وفاقم الأزمة ارتفاع درجات الحرارة.