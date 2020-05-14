أحوال الطقس اليوم: موجة حر تؤثر على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 12:10 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تؤثر موجة حر على غالبية مناطق البلاد، لمدة ثلاثة أيام، نتيجة منخفض جوي حراري صحراوي يعمل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تسجيل درجات الحرارة بين 41 و46 درجة مئوية على مناطق الشمال الغربي، وبين 38 و44 درجة مئوية على باقي المناطق، ومن المتوقع أن تنخفض غدا على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس، إذ تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتعاود الارتفاع يوم السبت المقبل.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها سحب قليلة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و46 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل 32 درجة مئوية على طبرق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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