مطار مصراتة يستعد لاستقبال أولى رحلات إعادة العالقين في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 11:15 صباحا
طائرات في مطار مصراتة الدولي، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

يستقبل مطار مصراتة الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات إعادة المواطنين العالقين في تونس.

وطرحت إدارة المطار جدول برحلات إعادة العالقين في الخارج، إذ ستتوجه رحلة إلى برلين يوم الأحد المقبل، وأخرى إلى تشيكيا يوم الإثنين المقبل، حسب بيان على صفحة المطار بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وستسير رحلة أخرى يوم الثلاثاء المقبل لإعادة العالقين في كييف، إضافة لرحلة يوم الجمعة المقبل إلى لندن.

15 ألف عالق
وقدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عدد العالقين في الخارج بنحو 15 ألف مواطن، موزعين على 45 دولة أوروبية وأفريقية.

وشكل المجلس في 20 أبريل الماضي، لجنة رباعية لمتابعة إعادة العالقين بالخارج، التي وضعت آلية لرجوعهم، تتمثل في أخذ إجراء تحليل لهم عبر جهاز «PCR» للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ثم تطبيق عزل صحي شامل لهم هناك مدته 14 يوما، قبل عودتهم إلى ليبيا.

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