«سرت للنفط» تخطط لصيانة عيادة المنطقة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 01:59 صباحا
رئيس شرت سرت للنفط يتفقد عيادة المنطقة الثالثة، 13 مايو 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أجرى رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان موسى، الأربعاء، زيارة تفقدية لعيادة المنطقة الثانية المتوقفة منذ سنوات، وذلك بهدف الوقوف على سبل إعادتها للعمل مجددًا.

وخلال الزيارة، أطلع موسى على وضع مبنى العيادة الذي اتضح حاجته إلى صيانة شاملة لإعادته لتقديم خدمات طبية وإسعافات عاجلة للمقيمين بالمنطقة الثانية من العائلات والعزاب، إضافة إلى تخفيف الضغط على عيادة العائلات بالمنطقة الأولى، حسب بيان لشركة سرت.

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وكشف رئيس مجلس إدارة شركة سرت عن استهداف العيادة بالصيانة ضمن ميزانية العام المقبل 2021، وذلك حسب البيان المنشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، أوضح موسى أن هناك مساعي لتوفير طبيب مناوب وتمريض في عيادة المنطقة الثالثة خلال الفترة الليلية التي يضطر فيها المحتاج إلى الخدمة الطبية للتوجه إلى العيادة الأولى.

وكانت عيادة المنطقة الثالثة تعمل على مدار ساعات اليوم، غير أن الأوضاع الأمنية دفعت المسؤولين إلى قصر العمل على فترة واحدة، حسب البيان.

رئيس شرت سرت للنفط يتفقد عيادة المنطقة الثالثة، 13 مايو 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
رئيس شرت سرت للنفط يتفقد عيادة المنطقة الثالثة، 13 مايو 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
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