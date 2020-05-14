خروج العائدين من مصر إلى شحات بعد انتهاء مدة الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 01:21 صباحا
جانب من مراسم خروج العائدين من مصر إلى شحات، 13 مايو 2020. (مديرية أمن شحات)

أعلنت مديرية أمن شحات، الأربعاء، إنهاء مواطني المدينة العائدين من جمهورية مصر العربية والبالغ عددهم 79 شخصًا فترة الحجر الصحي المحددة بـ14 يومًا، وخروجهم من المنتجعات المخصصة للحجر بعد ثبوت خلوهم من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت المديرية  في بيان، أن فريق أطباء من مركز التقصي والرصد شحات أجرى فحوصات طبية أخيرة للكشف عن فيروس «كورونا» للعائدين من مصر قبل مغادرتهم مقار الحجر الصحي، أثبتت خلوهم جميعًا من الفيروس بعدما ظهرت نتائج التحليل سلبية.

اقرأ أيضا وصول الدفعة الثانية من أبناء شحات العالقين في مصر إلى منفذ امساعد

يشار إلى أن البلدية نقلت العالقين العائدين من مصر إلى مقار الحجر في شحات في 29 أبريل الماضي، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وحضر مراسم استقبال العائدين مدير أمن شحات رئيس لجنة مكافحة وباء كورونا بالبلدية.

ويتوالى وصول العالقين في مصر إلى ليبيا، حيث أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، عبدالمنعم أسويكر، أبريل الماضي، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوشنر يثير تكهنات حول احتمالية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جدل صحي وسياسي حول منع شراء التبغ في جنوب أفريقيا
طب وصحة
«الصحة العالمية»: شاحنات محملة بإمدادات طبية لترهونة وبني وليد تتعرض للقصف
ليبيا
السعودية: حظر تجول كامل خلال العيد واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان
عربى
بوريل يجدد دفاعه عن «إيريني» واعتراضات مالطا تمنع إطلاق العملية الكامل
ليبيا
«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة
ثقافة وفن
«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل حسين مازق أحد رجال قيام الدولة الليبية
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأرصاد يحذر من «موجة الحر» غرب البلاد