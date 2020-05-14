بلدية سرت تناقش ملف إعادة العالقين من مصر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 14 مايو 2020, 12:44 صباحا
رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، الأربعاء، مع مدير الأمن بالمدينة، العميد سالم أبوزيد، ملف تأخر دخول العالقين من أبناء المدينة بمصر، الذين تجاوز عددهم 150 مواطنًا إلى الأراضي الليبية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على  تأجير فندق سواء في طبرق أو البيضاء أو بنغازى ليكون  مقرًا للحجر الصحي، وذلك حسب تصريح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لجائحة «كورونا» بسرت محمد الاميل إلى «بوابة الوسط».

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وأشار الاميل إلى تواصل المجتمعون مع رئيس لجنة ترحيل العالقيين بالقنصلية الليبية بالإسكندرية، جبريل البدري، الذي أشار إلى وصول كشوفات العالقين من أبناء سرت بمصر وعددهم أكثر من 150 مواطن ومواطنة، موضحًا العمل على ترحيلهم من محافظة مرسى مطروح المصرية إلى مقار الحجر الصحي بليبيا.

يشار إلى أن الاجتماع عُقد بحضور عضو مجلس النواب عن سرت، الدكتور حسن الزرقاء، وعضو مجلس النواب عن دائرة سرت، أبوبكر الغزالى، ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا» بسرت، العقيد ميمى الأمين الصادق، وعميد الصالحين أطبيقة ومساعد الشؤون العامة بمديرية الأمن بسرت، العقيد محمد أمراجع، ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية، مقدم أبوبكر هيبة، إلى جانب الاميل.

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